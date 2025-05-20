İBAN ile Yeni Güvenlik Önlemi!

YENİ GÜVENLİK ÖNLEMİ NE?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), artan dolandırıcılıklara karşı etkili yeni bir güvenlik tedbiri aldı. 1 Mart itibarıyla bazı bankalar, IBAN ile yapılan para transferlerinde SMS onayını zorunlu hale getirdi. Bu yeni sistem ile birlikte havale ve EFT işlemlerinde çift aşamalı doğrulama uygulaması başlatılıyor. Bu sayede dolandırıcılık girişimlerine karşı ek bir güvenlik katmanı sağlanmış oluyor.

HEDEF DAHA GÜVENLİ DİJİTAL BANKACILIK

BDDK’nın aldığı bu yeni düzenleme, dijital bankacılık alanında kullanıcıların daha güvenli işlem yapmalarını sağlamayı amaçlıyor. Özellikle mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen izinsiz para transferlerine karşı büyük bir tedbir alınıyor. Kullanıcıların, bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek için sadece hesap bilgileri değil, aynı zamanda kendilerine tanımlı telefon numaralarına gelen SMS kodları ile doğrulama yapmaları gerekecek. SMS onayı, yalnızca kullanıcının hesabına tanımlı telefon numarasından işlem yapılması durumunda dahi, para transferleri için ek bir onay süreci oluşturacak. Bu durum, dolandırıcıların kullanıcı bilgilerini ele geçirerek izinsiz işlemler yapmasını zorlaştıracak.

AŞAMALI GEÇİŞ PLANI

BDDK’nın açıklamalarına göre, yeni çift aşamalı doğrulama sistemine geçiş süreci aşamalı bir şekilde uygulanacak. 1 Mart itibarıyla bazı bankalar bu yeni güvenlik sistemine geçerken, diğer bankaların da belirlenen takvime göre uyum sağlaması gerekiyor. Bankaların altyapılarını tamamlaması ve kullanıcıların güvenlik önlemleriyle dijital bankacılık hizmetlerine geçiş yapmaları hedefleniyor. Bu düzenleme ile birlikte bankacılık işlemleri daha güvenli hale gelecek ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Dolandırıcıların, kullanıcıların hesap bilgilerini ele geçirerek izinsiz para transferleri yapmasının engellenmesi sağlanmış olacak.