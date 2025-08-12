İBAN Numarası Değişecek: 12 Eylül Başlıyor

ENPARA.COM’UN DEVİR SÜRECİ ONAYLANDI

Enpara.com’un Enpara Bank A.Ş.’ye devri için gerekli yasal onaylar tamamlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun onaylarının hemen ardından, devir işlemi 12 Eylül ile 26 Eylül 2025 tarihlerinde başlayacak ve gerekli görülmesi hâlinde 10 Ekim’e kadar sürecek. Süreç, müşteri gruplarına göre kademeli şekilde gerçekleştirilecek ve her bir müşteriye devir tarihi en az 10 gün önceden bildirilecek.

HİZMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını devam ettireceğini belirterek EFT, FAST ve havale işlemlerinin ücretsiz yapılacağını, kredi kartı aidatının ise ömür boyu alınmayacağını açıkladı. Banka, QNB Group’un gücüyle “mevduat bankası” lisansı altında hizmet verecek.

IBAN YENİLEME SÜRECİ

Yasal zorunluluk gereği IBAN numaraları değişecek ancak hesap numaraları korunacak. Müşterilerin yeni IBAN bilgilerini düzenli para gönderimi yaptıkları kişilerle paylaşmaları gerekiyor. Yanlış IBAN’a yapılan EFT ve SWIFT işlemleri, devir tarihinden yaklaşık bir ay önce QNB Bank’a verilecek talimatla otomatik olarak doğru hesaba yönlendirilecek. Enpara ve QNB Bank kredi kartlarını aktif olarak kullanan müşteriler, cep şubesi üzerinden limit paylaşımı yapabilecek. “Enpara Cep Şubesi” uygulaması devreye girecek ve mevcut şifrelerin kullanımı devam edecek.

GECE KESİNTİLERİ VE YENİ KAMPANYALAR

Devir sürecinde, gece saatlerinde veri aktarımı sırasında her iki bankada planlı kesintiler yaşanma ihtimali bulunuyor. Ayrıca “Üç banka, tek ATM” kampanyası sona erecek ve müşteriler yalnızca QNB ATM’lerinden ücretsiz işlem yapabilecekler. Diğer kampanyalar ise aynı şekilde devam edecek. Enpara Bank’ın devir süreci, müşterilerin günlük bankacılık işlemlerini aksatmadan kademeli olarak yürütülecek. IBAN değişiklikleri ve teknik geçişler hakkında müşterilere bilgilendirme sağlanacak. Banka, avantajlı hizmet anlayışını sürdürerek yeni dönemde de müşterilerine kesintisiz finansal hizmet sunmayı planlıyor.