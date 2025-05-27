İBB, 29 Mayıs’ta Ücretsiz Ulaşım Sağlayacak

İSTANBULLULARA ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HİZMETİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı duyuruda, İstanbullular 29 Mayıs Perşembe günü “Kişiselleştirilmiş İstanbulkart” ile entegre olan İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanma fırsatı bulacak.

ETKİNLİKLER VE KONSER PROGRAMI

İstanbul’un fethinin kutlanması çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. 29 Mayıs’ta Edirnekapı’dan Saraçhane’ye yürüyüş düzenlenecek. Bu yürüyüşün ardından Saraçhane’de “Yüksek Sadakat” isimli konser gerçekleşecek. Ayrıca, aynı gün Panorama 1453 Tarih Müzesi ücretsiz olarak gezilebilecek. Ücretsiz giriş için Radar Türkiye uygulamasının “İşlemler” sekmesindeki karekodun girişte gösterilmesi ve kimlik belgesinin ibraz edilmesi gerekiyor. Hafta sonu ise “Fetih’in Başlangıç Noktası Anadolu Hisarı Müze Gezisi” ile “Fetih’in Mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi” programları yapılacak.