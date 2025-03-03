İBB Bağlı Medya A.Ş.’ye Soruşturma

İBB’YE YENİ SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bir soruşturma daha açıldı. Bu kez soruşturmanın odak noktası İBB’ye bağlı Medya A.Ş. oldu.

MEDYA A.Ş.’NİN İHALELERİ İNCELENİYOR

Halk Tv’de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta Medya AŞ’nin ihalelerini incelemeye başladı. Savcılık, Medya AŞ’den ihale alan 21 şirketle ilgili bilgi ve belge talep ediyor.

OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Soruşturmanın ardından polis ekipleri, Medya A.Ş.’ye operasyon düzenledi. Ekipler, muhasebe kayıtlarının bulunduğu bilgisayara el koydu.