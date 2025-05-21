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İBB Başkan Danışmanı Tahliye Oldu

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İBB’YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanan İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, ev hapsi kararı ile serbest bırakılıyor.

ER TAN YILDIZ’IN DURUMU

Ertan Yıldız, soruşturma süreci boyunca tutuklu kalmıştı. Ancak mahkeme, Yıldız’a verilen ev hapsi kararının ardından artık serbest kalması yönünde karar verdi. Bu gelişme, yolsuzluk soruşturmasının gidişatı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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