İbb Başkan Vekili Nuri Aslan Oldu

RESMİ BELGE VE GÖNDERİMİ

İmamoğlu, el yazısıyla oluşturduğu bir resmi belgeyi İstanbul Valiliği ve ilgili birimlere yolladı. Belgenin içeriğinde, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevinin, Meclis Üyesi Sayın Nuri Aslan tarafından yürütüleceğine dair İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen ilgili yazı ekte sunulmaktadır” ifadeleri yer alıyor.

USULSÜZ İHALELER TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan 200’ün üzerinde konser, reklam ve açık hava reklam ihalesinde usulsüzlükler saptadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin iki aylık teknik ve fiziki takibin ardından hazırladığı raporlar, MASAK tarafından 6 ayrı rapor ile desteklendi.

SORUŞTURMANIN SON DURUMU

87 şüpheli gözaltına alındı, 10 kişi firari durumda ve 7 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Ek olarak, “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla yürütülen ayrı bir soruşturma çerçevesinde İmamoğlu’nun ifadesinin alınacağı öğrenildi.