İBB Başkan Vekilliği İçin Üç Aday Yarışıyor

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIDA YENİ BAŞKANVEKİLİNİ SEÇİYOR

İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanmasının ardından, terör suçlaması olmaması dolayısıyla kayyum atanmadı. 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde İBB Meclisi, bugün saat 13.00’te olağanüstü olarak bir araya geliyor. Yeni başkanvekilinin belirlenmesi için düzenlenecek oylamada, 314 meclis üyesi oy kullanacak. CHP, 176 sandalyeyle meclisteki çoğunluğu elinde bulunduruyor ki bu durum, sonucu büyük ölçüde garanti altına alıyor. Mecliste, AK Parti 120, MHP 6, BBP 2 ve bir bağımsız üye bulunuyor. CHP’nin belirleyeceği aday, bu oylamada kazanma ihtimali yüksek isim olarak değerlendiriliyor.

ÜÇ GÜÇLÜ ADAY KULİSLERDE ÖNE ÇIKIYOR

NTV’nin haberine göre, başkan vekilliği için üç aday öne çıkıyor: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve mevcut İBB Birinci Başkan Vekili Nuri Aslan. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Belediye başkanı olmayan bir isim olacak” açıklaması, bu durumda Nuri Aslan’ı avantajlı duruma getiriyor. Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner’in “İBB CHP Meclis Grubu, Nuri Aslan’ı önerdi” duyurusu da bu durumu destekliyor.

NURİ ASLAN: TARİHİ AVANTAJI KALICILIĞA DÖNÜŞTÜRECEK Mİ?

1969 yılında Sivas’ta dünyaya gelen Nuri Aslan, Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümünden mezun. Uzun yıllar özel sektörde yöneticilik yaptıktan sonra, 2019’dan bu yana Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak görev alıyor. 15 Nisan 2024’te İBB Birinci Başkan Vekilliğine seçilen Aslan, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından vekaleten görevde bulunuyordu. Bürokrat geçmişi ve mevcut pozisyonu Aslan’ı CHP’nin en güçlü adayı yapıyor. Aslan, bu avantajı kalıcı bir vekilliğe dönüştürebilecek mi?

HASAN AKGÜN: DENEYİMİN ETKİSİ NE OLACAK?

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 1994 yılına kadar kesintisiz görev yaparak yerel yönetimde bir rekora imza attı. 1975’ten bu yana belediyecilikte aktif olan Akgün, Marmara Belediyeler Birliği’nin kurucularından biri ve eski başkanı. Deneyimi ile tanınan Akgün’ün ismi kulislerde geçiyor, ama Özgür Özel’in “belediye başkanı olmayacak” açıklaması, onun şansını daraltıyor. Yine de Akgün’ün bu süreçte oynayacağı rol merak ediliyor.

SİNEM DEDETAŞ: GENÇ VE DİNAMİK BİR ALTERNATİF

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin kazanılmasında önemli bir rol oynadı. İTÜ Gemi İnşaatı Yüksek Mühendisi olan Dedetaş, İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’de ilk kadın genel müdür olarak kadın istihdamında yüzde 295 artış sağladı ve tersane projeleriyle adından söz ettirdi. 2023’te Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Su Yolu Komitesi Başkanı seçilen Dedetaş, genç ve dinamik profiliyle dikkat çekiyor, ancak Özgür Özel’in çıkışı, onun adaylığını gölgeliyor. Dedetaş bu yarışta beklenmedik bir başarı yakalayabilir mi?