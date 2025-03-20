İBB Başkan Vekilliğine Nuri Aslan Atandı

İMAMOĞLU’NDAN RESMİ BELGE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, el yazısıyla oluşturduğu bir resmi belgeyi İstanbul Valiliği ve ilgili birimlere yolladı. Belge içerisinde, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevinin, Meclis Üyesi Sayın Nuri Aslan tarafından yürütüleceğine dair İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen ilgili yazı ekte sunulmaktadır” ifadeleri bulunuyor.

USULSUZ İHALELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen 200’ün üzerinde konser, reklam ve açık hava reklam ihalesinde usulsüzlükler tespit etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki aylık teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda MASAK tarafından altı ayrı rapor hazırlandığını belirtti.

SORUŞTURMANIN SON DURUMU

Soruşturma kapsamında 87 şüpheli gözaltına alındı. 10 kişi firari durumda iken, 7 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlendi. Ayrıca, “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla yürütülen başka bir soruşturma çerçevesinde İmamoğlu’nun ifadesinin alınacağı öğrenildi.