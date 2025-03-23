İBB Başkanı İmamoğlu Gözaltına Alındı

İBB BAŞKANI HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yapılan terör soruşturması çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun savcılık ifadesi alınmıştı. İki ayrı soruşturma kapsamında tutuklanması istenen İmamoğlu hakkında nihai bir karar verilmiş durumda.

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMA NEDENİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kuruculuğu, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, terör örgütüyle iş birliği ve yolsuzluk gibi çeşitli suçlamalarla gözaltına alınmıştı. İmamoğlu, bu suçlamalardan ötürü 4 gün boyunca gözaltında tutuluyordu. Olay, ‘Yolsuzluk’ ve ‘Kent uzlaşısı’ olarak adlandırılan iki farklı soruşturmanın her iki bölümünde de İBB Başkanı İmamoğlu’nun merkezi bir konumda bulunmasından kaynaklanıyordu.

SUÇLAMALARIN DETAYLARI

İmamoğlu hakkında öne çıkan suçlamalar arasında şunlar yer alıyordu:

– Suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak

– Rüşvet almak veya vermek

– İrtikap (kamunun menfaatini kötüye kullanma)

– İhaleye fesat karıştırma

– Nitelikli dolandırıcılık

– Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek

– PKK/KCK terör örgütüne yardım sağlamak