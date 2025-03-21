İBB Başkanı İmamoğlu’na Kreş Soruşturması Açıldı

GÖZALTINDAKİ İMAMOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Gözaltında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kreş açtığı gerekçesiyle hakkında bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. İmamoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, “Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum” ifadelerini kullandı.

KREŞ AÇMA SUÇU DEVAM EDİYOR

İmamoğlu, özellikle “Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum” diyerek, durumunu ve kreş açma konusundaki kararlılığını vurguladı. İmamoğlu’nun bu açıklamaları, İBB’deki eğitim projelerine olan desteği ve hedefleri hakkında önemli bilgiler veriyor.