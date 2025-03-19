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İBB Başkanı İmamoğlu ve Yetkililer Gözaltında

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GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltı işlemleri devam ediyor. Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB’ye bağlı İstanbul Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi gözaltına alıyor.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Operasyon çerçevesinde evinde arama yapılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da gözaltına alıyor. Bunun yanında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çelik’in de gözaltına alındığı bilgisi alınıyor.

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