İBB Danışmanı Ertan Yıldız Gözaltında

GÖZALTINA ALINMA DURUMU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, gözaltına alındı. 2019 yılından bu yana İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olarak görev yapan Yıldız’ın gözaltına alınması, kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

ERTAN YILDIZ’IN PROFİLİ

Finans ve sanayi sektörleri alanında uzun yıllar yöneticilik yapan Ertan Yıldız, 2019 yılında Ekrem İmamoğlu tarafından danışman olarak atanmıştı. İBB bünyesindeki görev süresi boyunca, stratejik planlama ve sanayi sektörüyle ilgili projelerde aktif şekilde yer almış, belediyenin dikkate değer isimlerinden biri olarak bilinmişti.