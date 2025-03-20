İBB Danışmanına Yönelik Operasyon Devam Ediyor

İSTANBUL BELEDİYESİ’NDE DEVAM EDEN OPERASYON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde devam eden bir operasyon, dikkat çekici gelişmelere sahne oluyor. İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un “danışmanı” olduğu öne sürülen Emrah Bağdatlı’nın, soruşturma kapsamında arandığı ve iki hafta önce yurt dışına seyahat ettiği tespit edildi. Bağdatlı’nın, kendisi adına kurduğu firmalarla birlikte sadece Medya AŞ aracılığıyla 2022-2024 tarihleri arasında 60’tan fazla ihale aldığı belirlendi.

Emrah Bağdatlı’nın, KİPTAŞ ve Kültür AŞ’den de birçok ihale alması dikkat çekiyor. Çalışanlarından yaklaşık 35 kişinin üzerine reklam firması kurarak ihaleler aldığı, bu firmaların bir kısmının aynı adreslerde bulunması ve aynı dosyalara fiyat teklifi vermesiyle ilgili şüpheler artıyor. Soruşturma kapsamında takip edilen Bağdatlı’nın, 5 Mart’ta ABD’nin Houston kentine gitmek üzere 6 Mart’ta saat 08.45’te hareket etmesi planlanan bir uçuş için bilet aldığı bilgisi edinildi.

POLİSİN TAKİBİ VE YURTDIŞINA KAÇIŞ

Bağdatlı’nın, evinin önünde bekleyen ve sinyal takibi yapan polislerden kaçmak için telefonu evde bıraktığı anlaşıldı. 5 Mart günü saat 18.38’de 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısı’ndan çıktığı belirlendi. Bu gelişmeler, yürütülen operasyonun ciddiyetini ve Bağdatlı’nın yurtdışına çıkışındaki gizlilik çabasını ortaya koyuyor.