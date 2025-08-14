İBB’de 7 Kişi Tutuklandı

İBB’DE YOLSUZLUK OPERASYONU

Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personelinin yolsuzluk nedeniyle tutuklandığı operasyonların 7’ncisi geçen günlerde gerçekleştirildi. Belediyeye yönelik bu operasyonda, reklam ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddiaları öne çıktı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, Taner Çetin’in eşi Canan Çetin ve oğlu Örsan Çetin ile birlikte Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ve Serkan Gürsoy gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.

TUTUKLAMALAR (7 Sİ)

Mahkemeye sevk edilen toplam 13 şahıstan 7’si hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Tutuklanan isimler arasında, daha önceden tutuklanan İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in oğlu Örsan Çetin de yer alıyor.

RÜŞVET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bunun yanı sıra, İBB’nin soruşturmasında tutuklu bulunan Fikri Murat Demir’in rüşvet paralarını teslim ettiği anlara dair yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan kayıtlarda, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in elemanı olan Çağla isimli kişi ile Çetin’in asistanının eşi Savaş’a rüşvet verdiği anlar görülüyor.

97 TUTUKLU DURUMU

Şu anda yürütülen soruşturma kapsamında toplam 97 kişi tutuklu bulunuyor. Buna ek olarak, 206 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanıyor.