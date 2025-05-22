İBB’de Üçüncü Operasyon Dalgası Gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına yönelik başlatılan operasyonların üçüncü dalgasında önemli gelişmeler yaşandı. Soruşturma çerçevesinde, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ile Çetin’in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık’ın da bulunduğu toplam 20 kişi salı sabahı gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde iki kişinin de aranma süreci devam ediyor.

GÖZALTI SÜRECİ

Gözaltındaki kişiler bu sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. İfadeleri, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda alınan şüpheliler arasında Taner Çetin ile diğer yetkililerin de yer aldığı belirtildi. 13 savcı tarafından ifadesi alınan 20 şüpheliden 16’sı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Dört kişi için adli kontrol kararı talep edildi.

İHALELERDEKİ USULSÜZLÜK İDDİALARI

Soruşturmanın temelinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin reklam ihalelerinde yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları yer alıyor. Taner Çetin’in yakınlık gösterdiği şirketler üzerinden ihaleler düzenlediği ve bu ihaleleri alan şirketlerden rüşvet aldığı iddiaları gündeme geldi. MASAK tarafından dosyaya sunulan bilgilerde, Çetin’in bazı satın alımlarda ödemeleri doğrudan Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden iş alan firmalara yaptırdığı, bu şirketlerden başka personellere para gönderildiği belirtiliyor.