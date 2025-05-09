İBB’de yeni tutuklama gerçekleşti

YENİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir durum ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu’nun Rumelihisarı’ndaki resmi konutunda yer alan güvenlik kameralarına bağlı harddisklerin söküldüğü ve bunların belediyeye ait bir depoya götürüldüğü iddia ediliyor. Bu duruma yönelik teknik personel Davut Bildik’in tutuklanması kararı alındı.

TALİMAT VE AÇIKLAMALAR

Bildik, hard diskin sökme talimatını İmamoğlu’nun koruma müdüründen aldığını belirtti. Bildik, “O gün akşam geç saat olduğu için öğleden önce komuta gidip cihazı söktüğümü, öğlen sularında da şu an açık kimlik ve adres bilgilerini hatırlamadığım belediye personeline cihazı teslim ettim” şeklinde ifade etti. Bu açıklamalar, olayla ilgili soruşturmanın derinleşmesine yol açabilir.