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İBB’deki Soruşturma Gündemi Sarsıyor

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İSTANBUL’DA YOLSUZLUK VE TERÖR SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk ve terör soruşturması gündemde büyük yankı uyandırıyor. Soruşturma sürecinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte işlenen suçlar kamuoyunun dikkatini çekerken, diploma iptali konusu da sürekli tartışılıyor.

ÖĞRENCİLERDEN YÜRÜYÜŞ VE POLİS MÜDAHALESİ

Galatasaray Üniversitesi’nden bazı öğrenciler, Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Naciye Aylin Ataay Saybaşılı için Çırağan Caddesi’nde yürüyüş gerçekleştirdi. Öğrenciler, sık sık “Aylin Hoca yalnız değildir” sloganları attı ve Beşiktaş Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Ancak izinsiz yürüyüşe devam etmek isteyen kalabalığa polis müdahale etti.

ÖNEMLİ

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İmamoğlu’nun Vekaleti Nuri Aslan’a Verildi

Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, belediye işlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla vekaletini İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan'a verdi.
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RTÜK’ten 4 Kanal Hakkında Ceza Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma sonucunda 4 medya kuruluşuna ağır cezalar verildi, ayrıca 1 kuruluş 10 yayın durdurma cezasıyla karşılaştı.

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