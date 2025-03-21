İBB’den Nevruz Mesajı Gönderildi

NEVRUZ KUTLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Nevruz Bayramı sebebiyle İstanbul’da yaşayanların cep telefonlarına özel bir kutlama mesajı gönderdi. İstanbul genelindeki mobil hatlara ulaşan mesajda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Yemyeşil bir bahar ve umut dolu yarınlar için… Nevruz Bayramımız Kutlu Olsun” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

GÖZALTINA ALMA SÜRECİ

İmamoğlu, 19 Mart 2025 tarihinde sabah saatlerinde, yolsuzluk ve terör örgütüne yardım suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bu operasyonda, belediye yetkilileri de dahil olmak üzere toplamda 106 kişi için gözaltı kararı verildi.