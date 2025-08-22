İbb Hakkında Ev Hapsi Kaldırıldı

İBB SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak “konutu terk etmeme” şartıyla serbest bırakılan kişilere ait adli kontrol kararlarında değişiklik yapıldı. Yapılan düzenlemeyle iş insanı Adem Soytekin ve İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız için verilen ev hapsi kararları kaldırıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DOSYASINDAKİ GELİŞMELER

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının gerekçesi olan “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Örgüt lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan ve sonrasında etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın hakkında uygulanan ev hapsi kararı da mahkeme tarafından kaldırıldı.

DİĞER İSİMLERDE DE KARAR DEĞİŞİKLİĞİ

Aynı dosya çerçevesinde, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı için uygulanan “konutu terk etmeme” adli kontrol tedbiri de sona erdi. Bu gelişmeler doğrultusunda, soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan isimlerin ev hapsi kararlarının tamamı iptal edilmiş oldu.