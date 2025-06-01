İbb Hakkında Gözaltı Sayısı 34’e Yükseldi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması hızla devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde yeni bir operasyon yapıldı. Son operasyonda, İstanbul’da 47 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Operasyon neticesinde 30 kişi gözaltına alındı. Ancak, son dakika bilgisine göre dosyada adı geçen dört şüphelinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 34’e yükseldi. Ayrıca, dosyalarda ismi geçen ve adreslerde bulunamayan 7 şüpheli firari olarak aranıyor. Gözaltına alınan kişilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri devam ediyor. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

OPERASYON DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik olarak “yolsuzluk” ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmalarının yanı sıra Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına dair yolsuzluk ile Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları dahil dört ayrı soruşturma kapsamında toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Önceki operasyonlarda 33 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve diğer bazı belediye başkanları yer alıyor.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Gözaltı kararı verilen isimler arasında şu kişiler bulunuyor:

1- Erdal Celal Aksoy (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)

2- Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi)

3- Burak Korzay (İsfalt Genel Müdürü)

4- Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı)

5- Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)

6- Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)

7- Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)

8- Ozan İş (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)

9- Erhan Daka (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)

10- Can Zafer Yaman (Ceyhan Belediye Başkanının Akrabası)

11- Mustafa Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın babası, Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı)

12- Celal Tekin (Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi)

13- Ebubekir Akın

14- Fatih Yadoğlu

15- Remzi Baka

16- Şaban Baka

17- Yusuf Yadoğlu

18- Caner Vural

19- Menderes Cemaloğlu

20- Gürkan Dölekli

21- Özer Ayık

22- Sırrı Küçük

23- Fikret Demir

24- Songül Demir

25- Fahri Aksoy

26- Bektaş Yıldız

27- İbrahim Bülbüllü

28- Mehmet Mandacı (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)

29- Rıza Can Özdemir (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı)

30- Hakan Ateş

31- İsmet Abacı

32- Betül Taşkıt

33- Görkem Kızılkayak

34- İsmail Yalçın

35- Şazime Sena Ayata

36- Yazgül Yeşil Gül

37- Alican Abacı (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)

Ayrıca, tutuklu olan isimler arasında Emirhan Akçadağ (Beşiktaş Belediyesi Başkanı Özel Kalemi), Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı) ve Ömer Kazancı (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı) yer alıyor.