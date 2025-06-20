İBB Hakkında Soruşturma Sürüyor

İstanbul’da Soruşturma Devam Ediyor
ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik olarak başlatılan soruşturma süreci devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde bazı şüphelilerin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildiği bildiriliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu hükümden yararlanan şahısların ifade verirken baskı ve tehditle muhatap olduğu yönündeki iddialar üzerine yeni bir soruşturma başlatmayı planlıyor.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Başsavcılıktan yapılan açıklama doğrultusunda, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü ile İBB ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, birçok şüpheli hakkında ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü ifade edildi. Ayrıca, şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için kendileri ya da avukatları aracılığıyla başvuruda bulundukları belirtildi.
SORUŞTURMA SÜRECİNE YENİ BİR DOKUNUŞ
Açıklamada, şüphelilerin avukatlarıyla birlikte beyanlarının alındığı ve bu beyanların kendileri ile avukatları tarafından incelendikten sonra imzalandığı aktarıldı. Ancak sosyal medya platformlarında yapılan bazı açıklamalarda, ifadelerin baskı, zorlama ve tehdit altında alındığı iddialarının ortaya çıktığına dikkat çekildi. Bu çerçevede, soruşturma sürecine zarar vermeye teşebbüs edenler hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılacağı vurgulandı.