İBB Hakkında Soruşturma Sürüyor

İstanbul’da Soruşturma Devam Ediyor

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik olarak başlatılan soruşturma süreci devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde bazı şüphelilerin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildiği bildiriliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu hükümden yararlanan şahısların ifade verirken baskı ve tehditle muhatap olduğu yönündeki iddialar üzerine yeni bir soruşturma başlatmayı planlıyor.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Başsavcılıktan yapılan açıklama doğrultusunda, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü ile İBB ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, birçok şüpheli hakkında ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü ifade edildi. Ayrıca, şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için kendileri ya da avukatları aracılığıyla başvuruda bulundukları belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRECİNE YENİ BİR DOKUNUŞ

Açıklamada, şüphelilerin avukatlarıyla birlikte beyanlarının alındığı ve bu beyanların kendileri ile avukatları tarafından incelendikten sonra imzalandığı aktarıldı. Ancak sosyal medya platformlarında yapılan bazı açıklamalarda, ifadelerin baskı, zorlama ve tehdit altında alındığı iddialarının ortaya çıktığına dikkat çekildi. Bu çerçevede, soruşturma sürecine zarar vermeye teşebbüs edenler hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılacağı vurgulandı.