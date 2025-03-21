İBB Meclisi 24 Mart’ta Toplanacak

MECLİS TOPLANTISI DAVETİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan’ın imzasıyla Meclis üyelerine 1. Olağanüstü Toplantı için davet yazısı iletildi. Yazıda, “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince olağanüstü toplanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 1. Olağanüstü Toplantısı, 24 Mart Pazartesi günü saat 14.00’te Fatih Saraçhane’de bulunan belediye başkanlık binası içindeki Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.” denildi.

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

İBB Meclisi’nde iki önemli konu ele alınacak. Bu konular arasında, “İBB ve iştirakleri hakkında kamuoyunda paylaşılan iddiaların incelenmesi ve sonuçları hakkında ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması” ve “Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle hesaplarına el konulan şirketlerin personelinin mağdur olmaması ve ücretlerinin ödenmesi için bütçede gerekli düzenlemelerin yapılması” yer alıyor.

TOPLANTI SAAT DEĞİŞİKLİĞİ

Meclis üyelerine iletilen ikinci yazıda ise, “Görülen lüzum üzerine toplantının aynı tarihte saat 14.00’ten 10.00’a alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.” ifadesi bulundu.