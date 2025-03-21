İBB Meclisi Olağanüstü Toplanacak

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DAVETİ

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan tarafından Meclis’in 1. Olağanüstü Toplantısı ile ilgili Meclis üyelerine bir davet yazısı gönderildi. Yazıda, “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince olağanüstü toplanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 1. Olağanüstü Toplantısı, 24 Mart Pazartesi günü saat 14.00’te Fatih Saraçhane’de bulunan belediye başkanlık binası içindeki Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.” denildi.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

İBB Meclisi’nde, “İBB ve iştirakleri hakkında kamuoyunda paylaşılan iddiaların incelenmesi ve sonuçları hakkında ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması” ile ilgili meseleler ele alınacak. Bunun yanında, “Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle hesaplarına el konulan şirketlerin personelinin mağdur olmaması ve ücretlerinin ödenmesi için bütçede gerekli düzenlemelerin yapılması” konuları da görüşülecek.

TOPLANTI SAATİ DEĞİŞİKLİĞİ

Meclis üyelerine gönderen ikinci yazıda ise “Görülen lüzum üzerine toplantının aynı tarihte saat 14.00’ten 10.00’a alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.” ifadesi yer aldı.