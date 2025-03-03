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İBB Medya A.Ş.’ye Operasyon Düzenlendi

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SORUŞTURMA BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yeni bir soruşturma açıldı. Bu seferki soruşturmanın merkezinde, İBB’ye bağlı Medya A.Ş. yer alıyor.

MEDYA A.Ş.’NİN İHALELERİ İNCELENİYOR

Halk Tv’de yayınlanan bir habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz hafta Medya A.Ş.’nin ihalelerine yönelik bir inceleme başlatarak harekete geçti. Savcılık, Medya A.Ş.’den ihale alan toplam 21 şirketle ilgili bilgi ve belge talep etti.

POLİS OPERASYONU GERÇEKLEŞTİ

Soruşturmanın ardından bugün polis ekipleri, Medya A.Ş.’ye yönelik bir operasyon düzenledi. Ekipler, muhasebe kayıtlarının bulunduğu bilgisayara el koydu.

ÖNEMLİ

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CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla 23 Mart'ta yapacağı ön seçimde 1 milyon 650 bin parti üyesinin oy kullanacağını açıkladı.
Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Polis Operasyonu

İstanbul Emniyeti, Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenleyerek Medya A.Ş.'nin muhasebe kayıtlarının bulunduğu bilgisayara el koydu.

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