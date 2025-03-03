İBB Medya A.Ş.’ye Operasyon Düzenlendi

SORUŞTURMA BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yeni bir soruşturma açıldı. Bu seferki soruşturmanın merkezinde, İBB’ye bağlı Medya A.Ş. yer alıyor.

MEDYA A.Ş.’NİN İHALELERİ İNCELENİYOR

Halk Tv’de yayınlanan bir habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz hafta Medya A.Ş.’nin ihalelerine yönelik bir inceleme başlatarak harekete geçti. Savcılık, Medya A.Ş.’den ihale alan toplam 21 şirketle ilgili bilgi ve belge talep etti.

POLİS OPERASYONU GERÇEKLEŞTİ

Soruşturmanın ardından bugün polis ekipleri, Medya A.Ş.’ye yönelik bir operasyon düzenledi. Ekipler, muhasebe kayıtlarının bulunduğu bilgisayara el koydu.