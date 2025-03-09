İBB’nin Sultangazi Kararı Protesto Edildi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN MEZARLIK KARARI TEPKİ ÇEKİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultangazi ilçesi Yayla Mahallesi’nde bir alanı mezarlık alanı olarak belirliyor. Bu karar, bölgede yaşayan mahalle sakinlerinin tepkisini beraberinde getiriyor. Vatandaşlar, mahallenin mezarlık alanı için uygun olmadığını ifade ederek İBB’yi protesto etti.

PROTESTO EYLEMİ DÜZENLENDİ

Mahalle sakinleri, “Yayla’da mezarlık istemiyoruz” şeklinde sloganlar atarak topluca eylem yapmak istedi. Ancak polis, bu yürüyüşe engel oldu. Bunun üzerine grup, bir basın açıklaması düzenledi.

YENİ MEZARLIK İSTEĞİNE KARŞI ÇIKILDI

Basın açıklamasını yapan Nuri Yardımcı, “İBB mezarlık yapmak için bu alanda çalışmalara başladı. Biz Yayla Mahallesi olarak artık yeni mezarlık istemiyoruz. Biz yıllardır etrafımızı saran bu mezarlıkların çilesini çok çektik. Bayramlarda, kandillerde dışarı çıkamıyoruz. Hastamız olsa ambulans gelmiyor. Yeni yapılan okulumuza 60 metre mesafedeki bu alanın çocuklarımız için etkinlik alanı olması gerekirken, her bir yanımızı saran mezarlıkların bir yenisini daha istemiyoruz. Bizim mahallemiz bir gömü alanı değil yaşam alanıdır. Bunun böyle kalmasını istiyoruz,” dedi.

Nuri Yardımcı’nın sözlerinin ardından mahalle sakinleri, durumu İstanbul Valiliği’ne iletmek üzere bir imza kampanyası da başlattı.