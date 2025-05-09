İBB Operasyonunda Yeni Tutuklama Gerçekleşti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonunda önemli bir adım atıldı. Ekrem İmamoğlu’nun Rumelihisarı’ndaki resmi konutunda yer alan güvenlik kameralarının bağlı olduğu harddisklerin söküldüğü ve daha sonra belediyeye ait bir depoya götürüldüğü iddia edilen teknik personel Davut Bildik tutuklandı.

KORUMA MÜDÜRÜNDEN TALİMAT

Davut Bildik, ifadesinde hard diski sökme talimatını İmamoğlu’nun koruma müdüründen aldığını belirtti. Bildik, “O gün akşam geç saat olduğu için öğleden önce komuta gidip cihazı söktüğümü, öğlen sularında da şu an açık kimlik ve adres bilgilerini hatırlamadığım belediye personeline cihazı teslim ettim.” şeklinde konuştu.