İBB Soruşturması: Bağdatlı Yurtdışına Kaçtı

İBB HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör ve örgütlü suçlar sebebiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un yanı sıra birçok kişi gözaltına alındı.

EMRAH BAĞDATLI İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Hakkında gözaltı kararı bulunan Murat Ongun’un yardımcısı Emrah Bağdatlı, gözaltına alınamayan isimlerden biri oldu. Polis, Bağdatlı’yı gözaltına almak üzere evine gittiğinde kendisine ulaşamadı ve Bağdatlı’nın yurtdışında olduğu ortaya çıktı. 4 Mart’ta İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.’ye düzenlenen operasyonda bazı çalışanların bilgisayarlarına el konulmuştu. Emrah Bağdatlı’nın, bu operasyondan bir gün sonra, İpsala’dan yurt dışına kaçtığı ve buradan Amerika’ya gittiği tespit edildi.

İHALELERDEKİ İDDİALAR

Bağdatlı’nın, yakalanmamak için telefonunu evde bıraktığı ve bu kaçışın Murat Ongun tarafından onaylandığı öğrenildi. İddiaya göre Bağdatlı, kendisine bağlı firmalar aracılığıyla 2022-2024 yılları arasında İBB iştirakleri Medya A.Ş., KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. üzerinden toplam 60’tan fazla ihale gerçekleştirmiş.