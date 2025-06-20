İBB Soruşturması Devam Ediyor

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma süreci halen devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde, bazı şüpheliler, etkin pişmanlık yasasından faydalanarak tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişiler hakkında baskı ve tehdit altında ifade verdiklerine dair iddiaların ortaya çıkması üzerine yeni bir soruşturmanın başlayacağını duyurdu.

BAŞVURULAR KENDİLERİ TARAFINDAN YAPILDI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü, İBB’ye yönelik yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları dahilinde ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma gibi suçlamalarla hakkında soruşturma yürütülen bazı şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu’nun 221. ve 254. maddelerinde yer alan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için kendi istekleriyle veya avukatları aracılığıyla yazılı dilekçeleri ile başvuruda bulundukları belirtildi.

DEVAM EDEN SORUŞTURMA ETKİLENİYOR

Açıklamada, şüphelilerin avukatlarıyla yaptıkları beyanların alındığı ve bu ifadelerin kendileri ile avukatları tarafından okunduktan sonra imzalandığı ifade edildi. Bununla birlikte, bazı sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda ifadelerin baskı ve tehditle alındığı şeklinde iddiaların bulunduğu aktarıldı. Bu durumun, soruşturma sürecini olumsuz etkilediği değerlendirilerek, bu tür beyanlarla soruşturmayı etkilemeye teşebbüs edenler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resen soruşturma başlatacağına vurgu yapıldı.