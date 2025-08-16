İBB Soruşturması: İnan Güney İfade Verdi

SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardında, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddialarıyla yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 44 kişiyi gözaltına aldı.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLIYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alınmaya başlanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, Güney’in de aralarında bulunduğu kişilere gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 35’inin, tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile ilişkili olduğu, Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı iddiaları dile getirildi. Ayrıca 9 şüphelinin de Ongun’un kontrolünde çıkar amaçlı suç örgütü sosyal medya yapılanmasında faaliyet gösterdiği öne sürüldü.

GÖZALTINDAN İFADALAR

Gözaltına alınan kişilerin isimleri şu şekilde: “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.”

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 97’YE YÜKSELDİ

Ayrıca, İBB’ye yönelik gerçekleştirilen ilk operasyonun ardından 19 Mart’tan itibaren 97 kişinin tutuklu bulunduğu bilgisi paylaşıldı.