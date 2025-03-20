İBB Soruşturmasında Ali Nuhoğlu Yakalandı

SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalarla soruşturmalar yürütüyor. Ayrıca, İmamoğlu ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla da başka bir soruşturma sürüyor. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, 50 milyon lira değerindeki üç villayı Ekrem İmamoğlu’na 15 milyon liraya devreden Ali Nuhoğlu’nun evinde 40 milyon lira ile yakalandığı öğrenildi.

YURT DIŞINA KAÇIŞ PLANI

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un “danışmanı” olarak kendini tanıtan ve aranan Emrah Bağdatlı’nın son iki hafta içinde yurt dışına gitmiş olduğu belirlendi. Firari Bağdatlı’nın kurduğu firmalar aracılığıyla sadece İBB Medya AŞ üzerinden 2022-2024 tarihleri arasında 60’tan fazla ihale aldığı tespit edildi. Bağdatlı’nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ’den birçok ihale aldığı, yanında çalışan yaklaşık 35 kişi üzerinde kurduğu reklam firması ile de ihale alımlarında bulunduğu, bu şirketlerin pek çoğunun aynı adreslerde faaliyet gösterdiği ve aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri belirlendi.

GÖZALTILAR VE FIRARİLER

Soruşturma kapsamında, Emrah Bağdatlı’nın 5 Mart’ta ABD’nin Houston kentine gitmeyi planlayarak, 6 Mart’ta hareket edecek bir uçak için bilet alarak yurt dışına çıkmakta olduğu görünmektedir. Polis, Bağdatlı’nın evinin önünde yaptığı sinyal takibiyle onu izlemekteydi. Ancak Bağdatlı, bu durumu fark ederek telefonunu evde bırakarak 5 Mart günü saat 18.38’de 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısı’ndan çıkış yaptığı belirlendi. Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu PKK/KCK’ya yardım etme suçlamasıyla yapılan soruşturmada, İBB Başkanı İmamoğlu’nun da dahil olduğu 7 şüpheliden 4’ü gözaltına alındı, 3’ü ise firar etti. Örgütlü suçlar kapsamında ise 83 şüpheli gözaltına alındı ve firari 10 şüpheliden 7’sinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.