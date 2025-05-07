İBB Soruşturmasında Gülibrahimoğlu’na El Konuldu

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasını devam ettiriyor. Soruşturma, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamaları kapsıyor. İmamoğlu, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında yapılan incelemelerde, suçtan elde ettiği gelirin, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurulduğu belirlendi. Bu durumda, şüphelinin malvarlığını devretmesini veya satmasını önlemek amacıyla, Gülibrahimoğlu’nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ’ye; mal varlığı, kripto varlıkları ve banka hesaplarına el konulması kararı alındı. Ayrıca, bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki değerli eşyaların da kaçırılmasını engellemek için önlemler alındığı öğrenildi.