İBB Üzerine Operasyon: 20 Gözaltı

İBB’YE YÖNELİK SORUŞTURMALAR HIZ KAZANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmalarına devam ediyor. Soruşturmalar çerçevesinde, 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık yer alıyor. Operasyon doğrultusunda iki kişi hala aranıyor.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltındaki kişiler, bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. İfadeleri, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda alındı. Aralarında Taner Çetin’in de bulunduğu 20 şüphelinin ifadeleri alındıktan sonra, 16’sı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Dört kişi için ise adli kontrol talep edildi. Yapılan işlemler sonucunda 13 şüpheli tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHALELERDE USULSÜZLÜK İDDİALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. bünyesindeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 7 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerin, ‘İhalyete fesat karıştırma’ ve ‘Rüşvet’ suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildikleri öğrenildi. Sonrasında bu kişilerin de tutuklandığı bildirildi.

ÇETİN’İN RÜŞVET İLE İLİŞKİSİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma dahilinde, Ekrem İmamoğlu ile irtibatlı olduğu bilinen Taner Çetin’in, MEDYA AŞ ve Kültür AŞ üzerinden karıştığı faaliyetlere yönelik incelemeler mevcut. Çetin’in, kendisine yakın şirketler üzerinden ihaleler düzenlediği ve bu ihaleleri alanlardan “rüşvet” alarak maddi menfaat sağladığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından elde edilen bilgilerde, Çetin’in bu süreçte ödemeleri Medya AŞ ve Kültür AŞ’den iş alan firmalara gerçekleştirdiği, ayrıca başka personeline de para transferi yaptığı anlaşılmıştı.

22 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTINA ALMA KARARI

Soruşturmada Taner Çetin’in dahil olduğu çeşitli ihalelerde yer aldığı belirlenen 22 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti. Söz konusu isimler arasında Çetin, asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay ve diğer yetkililer bulunuyor. Bu kişiler, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.