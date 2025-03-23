İBB Vekil Seçimi Ne Zaman Yapılacak?

GÖREVDE UZAKLAŞTIRMA OPERASYONU

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın geçici tedbir ile görevden alındığını duyurdu. İstanbul Valiliği de konu ile ilgili olarak, görevden alınan belediye başkanlarının yerine vekil belirlemek amacıyla belediye meclislerinin 26 Mart 2025 tarihinde toplanabileceğini belirtti. Valiliğin açıklamasında ise, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbirle görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere; – İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00’de, – Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00’da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

EKREM İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu’nun “Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek”, “Rüşvet Almak”, “Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak” ve “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda tutuklandığını açıkladı.

MEHMET MURAT ÇALIK’IN DURUMU

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için de İçişleri Bakanlığı, “Anayasa’nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır” ifadelerini aktardı.

ŞİŞLİ BELEDİYESİNE KAYYUM ATANMASI

Son olarak, “Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme” suçundan tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın görevine son verildiği ve yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in İstanbul Valiliği tarafından Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıklandı. İçişleri Bakanlığı, bu duruma ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.