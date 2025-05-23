İBB’ye 4. Dalga Operasyonu Yapıldı

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA DÖRDÜNCÜ DALGA OPERASYONU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturmasında dördüncü dalga operasyonu başlatıldı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına almak amacıyla harekete geçti. Operasyon, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda ortaya çıkan usulsüzlük iddiaları üzerine düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 49 kişi için verilen gözaltı kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı: İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda şu ana kadar 44 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Operasyon kapsamında, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve Koruma Müdürü Mustafa Akın gibi dikkat çeken isimler yer alıyor. Emniyet güçleri ise henüz gözaltına alınmamış olan beş kişiyi arama ve yakalama çalışmalarıyla tespit etmeye çalışıyor.

ALİ KURT’UN HAYATI VE GÖREVİ

Ali Kurt, 1981 yılında İstanbul Bakırköy’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Mersin’de tamamladıktan sonra, 2005 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Okan Üniversitesi’nde Kentsel Dönüşüm programında 2011-2013 yılları arasında gerçekleştirdi. Kariyerine 2005 yılında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul biriminde başlayarak, burada Harita Mühendisi, Uzman Yardımcısı ve Uzman pozisyonlarında görev aldı. 2013-2018 döneminde İstanbul Arsa Üretim Şube Müdürü olarak görevini sürdürdü. 2018-2019 yıllarında İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı görevlerini üstlendi. Aynı zamanda, 2012-2014 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul 2. Bölge Tabiat Varlıkları Komisyon Üyeliği yaptı. 2015 yılından beridir kamu iştiraki şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevini yürütüyor. 2019 yılında KİPTAŞ Genel Müdürü olarak atandıktan sonra, Ekim 2024 itibarıyla İBB İştirakler Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alıyor. Ali Kurt, evli ve iki çocuk babasıdır.