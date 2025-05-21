İBB’ye Kayyum Atandı, Soruşturma Devam Ediyor

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında gerçekleştirilen yolsuzluk ve kara para aklama iddialarına yönelik kapsamlı soruşturmada yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Söz konusu soruşturma çerçevesinde, firari şüpheli iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun suçtan elde ettiği gelirin, kendi hesaplarıyla birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulunduğu belirlenmiş durumda.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Murat Gülibrahimoğlu’nun malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki değerli eşyaların kaçırılmasını engellemek amacıyla, Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ’ye el konulmasına karar verildi. Bu karar kapsamında, şirketin mal varlığı, kripto varlıkları ve banka hesaplarına el konuluyor.

KAYYUM ATANMASI VE YETKİLER

Devam eden süreçte, Murat Gülibrahimoğlu’nun el konulan şirketine kayyum atanması sağlandı. Alınan karara göre, kayyum atanan şirketin yönetim organlarının tüm karar ve işlemleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) onayına tabi olacak. Bu durum, şirketin yönetimlerinin yanı sıra, ortaklık paylarının ve menkul kıymetlerinin üzerindeki yetkilerin de TMSF gözetiminde olacağı anlamına geliyor. El koyma kararlarının İstanbul 6., 9., 10. ve 12. Sulh Ceza Hâkimlikleri tarafından farklı tarihlerde alındığı bilgisi verildi.

KARA PARA AKLAMA İDDİALARI

Soruşturma dosyasına göre, bu şirketlerin yasa dışı sanal bahis siteleri aracılığıyla kara para aklama, suç örgütüne finansal destek sağlama ve bu faaliyetleri şirketler üzerinden yürütme iddialarıyla gündeme geldiği bildiriliyor. Suç gelirlerinin şirketler aracılığıyla sisteme sokularak meşrulaştırıldığı gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun 220 ve 282. maddeleri kapsamında işlem yapıldığı ifade ediliyor.