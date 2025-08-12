İBB’ye Operasyon: 14 Gözaltı Kararı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında operasyonlar devam ediyor. 19 Mart tarihinden itibaren toplamda yedi operasyon gerçekleştirildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA REKLAM İHALELERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, reklam ihalelerini incelemeye aldı. İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in kendisine yakın firmalar üzerinden ihaleler düzenlediği iddia ediliyor. Şüpheliler ise örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla karşı karşıya. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir reklam firması sahibinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

AÇIKLAMALAR VE YENİ GİDİŞAT

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamaya göre, “Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin isimli şahsın İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun’a bağlı olarak İBB’de karıştığı yolsuzluklar soruşturma konusu olmuştur.” deniliyor. Açıklamada ayrıca, Çetin’in kendisine yakın şirketler aracılığıyla ihaleler organize ettiği vurgulanıyor. “İhaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ederek kamu zararına sebep olmuştur.” ifadesi yer alıyor. Taner Çetin ile bağlantılı olarak, yaklaşık 14 İBB çalışanı ve şirket temsilcisi hakkında örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı talimatının verildiği belirtiliyor.

KAMERADA PARA ALIŞVERİŞİ

Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, daha önce gözaltına alınan ve tutuklanan iş insanı Fikri Murat Demir’in ofisinde yapılan para alışverişinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği saptandı. Görüntülerde, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in asistanı Arzu Can’ın eşi olan şüpheli Savaş Can ile bir İBB personeli kadının, Demir’in ofisine giderek desteyle para aldığı görünmekte. Ayrıca, görüntülerde Taner Çetin’in de ofise girişi ve koridorda yürüdüğü anlar kayıtlı.

TUTUKLU NUMARALARI ARTMIŞTIR

İBB’ye yönelik gerçekleştirilen toplam sekiz operasyonda gözaltı sayısı 316’ya yükselirken, soruşturma kapsamında şu anda 97 kişi tutuklu durumda.