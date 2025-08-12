İBB’ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı!

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK OPERASYONLAR SÜRÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında operasyonlar devam ediyor. 19 Mart’tan itibaren toplamda 7 operasyon gerçekleştirildi.

REKLAM İHALELERİNDE YOLSUZLUK VAR

Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyenin reklam ihalelerini yakından incelemeye aldı. İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in kendisine yakın şirketler aracılığıyla ihaleler düzenlediği belirtiliyor. Şüpheliler örgüt üyeliği, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. Gözaltı kararı bulunan bir reklam firması sahibinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

BAŞSAVCILIK’TAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konu ile ilgili bilgi verdi. Yapılan açıklamada, “Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’nden itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin isimli şahsın İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun’a bağlı olarak İBB’de karıştığı yolsuzluklar soruşturma konusu olmuştur.” denildi. Çetin’in kendine yakın şirketler üzerinden ihaleleri düzenlediği ifade edilirken, “İhaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ederek kamu zararına sebep olmuştur.” bilgisi yer aldı. Çetin’in karıştığı ihalelerdeki yolsuzluklar sebebiyle yaklaşık 14 İBB personeli ile şirket temsilcisi ve çalışanı hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

PARA ALIŞVERİŞİ KAMERADA GÖRÜNTÜLENDİ

Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, daha önce gözaltına alınan ve tutuklanan iş insanı Fikri Murat Demir’in ofisinde gerçekleştirilen para alışverişinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in asistanı Arzu Can’ın eşi olan Savaş Can ile İBB personelinden bir kadının, Demir’in ofisine giderek ondan para aldıkları gözlemleniyor. Ayrıca, görüntülerde Taner Çetin’in de ofise giriş yaptığı ve koridorda yürüdüğü anlar yer alıyor.

GÖZALTILARIN SAYISI 316’YA ULAŞTI

İBB’ye yönelik yapılan toplamda 8 operasyonda gözaltı sayısı 316’ya yükseldi ve soruşturma kapsamında şu an itibarıyla 97 kişi tutuklu bulunuyor.