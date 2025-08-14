İBB’ye Yeni Operasyon Gerçekleşti

SON OPERASYON VE GÖZALTILAR

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çalışan birçok kişinin yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklandığı operasyonların 7’ncisi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Belediyeye yönelik yapılan bu son operasyonda, reklam ihalesi süreçlerinde yolsuzluk yapıldığı öne sürüldü. Başsavcılığın talimatı üzerine, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Taner Çetin’in eşi Canan Çetin ve oğlu Örsan Çetin’in yanı sıra Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ve Serkan Gürsoy da gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLAMALAR VE YARGILAMA

Mahkemeye sevk edilen 13 kişiden 7’si hakkında tutuklama kararı alındı. Tutuklananlar arasında, daha önceki bir operasyonda tutuklanan İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in oğlu Örsan Çetin de yer alıyor.

RÜŞVET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca, İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fikri Murat Demir’in rüşvet paralarının verildiği anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in elemanı Çağla isimli kişi ile Çetin’in asistanının eşi Savaş isimli kişiye verdiği anlar kaydedilmiş.

GENEL DURUM

Şu an itibarıyla, soruşturma çerçevesinde toplamda 97 kişi tutuklu bulunurken, 206 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanıyor.