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İBB’ye Yeni Tutuklama Geldi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonunda dikkat çeken bir durum ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu’nun Rumelihisarı’ndaki resmi konutundaki güvenlik kameralarına bağlı harddisklerin çıkarıldığı ve bu harddisklerin belediyeye ait depoya götürüldüğü iddia edilen teknik personel Davut Bildik tutuklandı.

TALİMATIN KAYNAĞI

Davut Bildik, kameraların bağlı olduğu harddiski sökme talimatını İmamoğlu’nun koruma müdüründen aldığını ifade etti. Bildik, “O gün akşam geç saat olduğu için öğleden önce komuta gidip cihazı söktüğümü, öğlen sularında da şu an açık kimlik ve adres bilgilerini hatırlamadığım belediye personeline cihazı teslim ettim.” dedi.

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