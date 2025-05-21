İBB’ye Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da içinde bulunduğu sanıklar hakkında yürüten yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor. Bu soruşturma kapsamında, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalar yer alıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yürüttüğü operasyonda İmamoğlu’na ait kayıp cep telefonunu ele geçirdi. Cep telefonunun incelenmek üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

TELEFONUN YERİ AÇIKLANDI

Operasyondan sonra CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ve DHA Genel Müdür Yardımcısı Tamer Özkay detayları aktardı. Tamer Özkay, “Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu iddia edilen cep telefonunun gözaltına alınırken polise teslim edildiğini, ancak telefonun uzun süredir kullanılmayan bir cihaz olduğunu” belirtti. 5 gün önce alınmış olan bu telefon, tutuklanan bir kişinin “etkin pişmanlık” hakkından faydalanmak istediğini belirtmesi üzerine ortaya çıktı. Bu kişi, “Ben İmamoğlu’nun telefonunun nerede olduğunu biliyorum” diyerek, Beylikdüzü’ndeki bir evde bulunduğunu itiraf etti.

DİJİTAL VERİLERİN ÖNEMİ

İfadesinde, “Kadriye adında bir kişi üzerinden Burcu isimli kişiden teslim aldım” diyen şüpheli, telefonun Beylikdüzü’ndeki evinde saklandığını söyledi. Operasyon gerçekleştirildiğinde telefonın evde bulunmadığı anlaşıldı, ancak itiraflar neticesinde telefon nihayetinde ele geçirildi. Uzun yıllardır kullanılan bu telefon, dijital veri anlamında önemli bilgiler barındırıyor ve İBB’de önemli bir görevde bulunan kişinin ifadesinin ardından polis harekete geçiyor.