İBB’ye Yönelik 4. Dalga Operasyonu

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 4. dalga operasyon gerçekleştiriliyor. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bu operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınıyor.

GÖZALTILAR ARASINDA ÖNEMLİ İSİMLER

Gözaltına alınan şahıslar arasında Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile Koruma Müdürü Mustafa Akın yer alıyor. Bunun yanı sıra, Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt ve Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay da soruşturma nedeniyle gözaltına alınan diğer isimler arasında bulunuyor.