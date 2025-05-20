İBB’ye Yönelik Gözaltı Kararı Verildi

YENİ GELİŞMELER YAŞANIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. İhalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma çerçevesinde, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in yanı sıra İBB çalışanları ve şirket personelinin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında, ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla gözaltı kararı alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Alınan gözaltı kararları, yürütülen soruşturmanın kapsamının genişlediğini gösteriyor. İhalelerdeki olası yolsuzluklar üzerine yoğunlaşan soruşturma, yetkililer tarafından titizlikle devam ettiriliyor. Gözaltına alınan şahısların bağlantıları ve ihalelerdeki usulsüzlüklerin boyutları, ilerleyen günlerde yapılacak soruşturmalarla netlik kazanacak.