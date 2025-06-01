İbb’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltı 34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sürdürülen dört ayrı yolsuzluk soruşturması için yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesinde, İstanbul genelinde 47 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Gözaltı Sayısı 34’e Yükseldi

Bu operasyon sonucunda ilk etapta 30 kişi gözaltına alındı. Ancak son dakika gelişmeleriyle birlikte, dosyada yer alan 4 şüphelinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı toplamda 34’e ulaşmış durumda. Aramalarda bulunamayan 7 şüpheli ise firari olarak aranıyor. Gözaltına alınanların işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sürüyor. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Operasyon Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmalarının yanı sıra Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik ayrı bir yolsuzluk soruşturması yürütüyor. Toplamda 47 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Önceki operasyonlarda, gözaltına alınan 33 kişi arasında yer alan isimler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de bulunuyor.

Gözaltına Alınan İsimler

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alanlar şöyle:

1- Erdal Celal Aksoy (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)

2- Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi)

3- Burak Korzay (İsfalt Genel Müdürü)

4- Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı)

5- Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)

6- Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)

7- Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)

8- Ozan İş (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)

9- Erhan Daka (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)

10- Can Zafer Yaman (Ceyhan Belediye Başkanının Akrabası)

11- Mustafa Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın babası)

12- Celal Tekin (Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi)

13- Ebubekir Akın

14- Fatih Yadoğlu

15- Remzi Baka

16- Şaban Baka

17- Yusuf Yadoğlu

18- Caner Vural

19- Menderes Cemaloğlu

20- Gürkan Dölekli

21- Özer Ayık

22- Sırrı Küçük

23- Fikret Demir

24- Songül Demir

25- Fahri Aksoy

26- Bektaş Yıldız

27- İbrahim Bülbüllü

28- Mehmet Mandacı (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)

29- Rıza Can Özdemir (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı)

30- Hakan Ateş

31- İsmet Abacı

32- Betül Taşkıt

33- Görkem Kızılkayak

34- İsmail Yalçın

35- Şazime Sena Ayata

36- Yazgül Yeşil Gül

37- Alican Abacı (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)

Ayrıca, tutuklu olan bazı isimler de bulunuyor; bunlar arasında Emirhan Akçadağ (Beşiktaş Belediyesi Başkanı Özel Kalemi), Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı) ve Ömer Kazancı (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı) yer alıyor.