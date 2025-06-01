İbb’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltı 34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sürdürülen dört ayrı yolsuzluk soruşturması için yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesinde, İstanbul genelinde 47 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Gözaltı Sayısı 34’e Yükseldi
Bu operasyon sonucunda ilk etapta 30 kişi gözaltına alındı. Ancak son dakika gelişmeleriyle birlikte, dosyada yer alan 4 şüphelinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı toplamda 34’e ulaşmış durumda. Aramalarda bulunamayan 7 şüpheli ise firari olarak aranıyor. Gözaltına alınanların işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sürüyor. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Operasyon Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmalarının yanı sıra Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik ayrı bir yolsuzluk soruşturması yürütüyor. Toplamda 47 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Önceki operasyonlarda, gözaltına alınan 33 kişi arasında yer alan isimler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de bulunuyor.
Gözaltına Alınan İsimler
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alanlar şöyle:
1- Erdal Celal Aksoy (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)
2- Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi)
3- Burak Korzay (İsfalt Genel Müdürü)
4- Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı)
5- Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)
6- Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)
7- Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)
8- Ozan İş (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)
9- Erhan Daka (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)
10- Can Zafer Yaman (Ceyhan Belediye Başkanının Akrabası)
11- Mustafa Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın babası)
12- Celal Tekin (Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi)
13- Ebubekir Akın
14- Fatih Yadoğlu
15- Remzi Baka
16- Şaban Baka
17- Yusuf Yadoğlu
18- Caner Vural
19- Menderes Cemaloğlu
20- Gürkan Dölekli
21- Özer Ayık
22- Sırrı Küçük
23- Fikret Demir
24- Songül Demir
25- Fahri Aksoy
26- Bektaş Yıldız
27- İbrahim Bülbüllü
28- Mehmet Mandacı (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)
29- Rıza Can Özdemir (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı)
30- Hakan Ateş
31- İsmet Abacı
32- Betül Taşkıt
33- Görkem Kızılkayak
34- İsmail Yalçın
35- Şazime Sena Ayata
36- Yazgül Yeşil Gül
37- Alican Abacı (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)
Ayrıca, tutuklu olan bazı isimler de bulunuyor; bunlar arasında Emirhan Akçadağ (Beşiktaş Belediyesi Başkanı Özel Kalemi), Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı) ve Ömer Kazancı (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı) yer alıyor.