İBB Yolsuzluk Soruşturması Başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu birçok kişi hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamasıyla yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan 44 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Bu kişiler arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de yer alıyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İBB’ye yönelik yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında, daha önce tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile bağlantılı 35 kişinin, Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı ifade ediliyor. Ayrıca, 9 şüphelinin Ongun’un kontrolünde, çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında faaliyet gösterdiği ve Bağdatlı ile olan bağlantılarının tespit edildiği iddia ediliyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri arasında “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı” gibi birçok kişinin adı geçiyor. Ayrıca, diğer şüpheliler arasında Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural ve birçok başka isim yer alıyor.

Ek olarak, İBB’ye yönelik başlatılan ilk operasyon 19 Mart’tan bu yana toplamda 97 kişinin tutuklandığı bildiriliyor.