İBB Yolsuzluk Soruşturması Başladı

İDDİALARLA DEVAM EDEN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturmada “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddialarını araştırıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 44 kişiyi gözaltına aldı ve ifadelerini almaya başladı.

ADLİYEYE SEVK BEKLENTİSİ

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, pazartesi günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve diğer 44 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Öne sürülen iddialara göre, şüphelilerin 35’i daha önce tutuklanan Murat Ongun ile firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın bağlantılı olduğu Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karışmış. Ayrıca, 9 şüphelinin Ongun’un kontrolünde çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında yer aldıkları ve Bağdatlı ile bağlantılarının olduğu tespit edildiği belirtiliyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Gözaltına alınan kişilerin isimleri şöyle sıralanıyor: “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.”

TUTUKLU SAYISI ARTIYOR

Ayrıca, İBB’ye yönelik olarak 19 Mart’tan bu yana yapılan ilk operasyonda toplam 97 kişi tutuklu bulunuyor. Bu süreç, yolsuzluk iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın kapsamının genişlediğini gösteriyor.