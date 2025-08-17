İBB Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklama sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu şahıslar hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, dün 44 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de bulunuyor.

Pazartesi Günü ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında olduğu 44 kişi hakkında daha önce gözaltı kararı alındığı bilgisi mevcut. Gözaltına alınanlardan 35’inin, daha önce tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile bağlantılı Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ile İBB bünyesindeki çeşitli dolandırıcılık eylemlerine karıştığı öne sürülüyor. Ayrıca, 9 şüphelinin Ongun’un kontrolünde çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında yer aldıkları ve Bağdatlı ile irtibatlarının tespit edildiği iddia ediliyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİNİ İSİMLERİ

Gözaltına alınan şüpheliler arasında şunlar yer alıyor: “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.”

TUTUKLU SAYISI 97’YE ULAŞTI

Ayrıca, İBB’ye yönelik gerçekleştirilen ilk operasyonun 19 Mart’tan itibaren 97 kişinin tutuklu durumda olduğunu gösteriyor.