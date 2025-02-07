İbrahim Yattara’dan Ekrem İmamoğlu’na İş Talebi

İMAMOĞLU’NA İLGİNÇ TALEP

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da düzenlenen Hızlı Tarama Testinde Riskli Bulunan Binanın Yıkımı programında önemli açıklamalar yaptı. Toplantı sırasında dikkat çekici bir misafir vardı. Gineli eski futbolcu İbrahim Yattara, etkinlikte İmamoğlu’na yaklaşarak “Belediyede çalışmak istiyorum” dedi. Bu anlar, kameralar tarafından kaydedilirken, Yattara’nın bu talebi sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

GEÇMİŞTEN GELEN BAĞLANTILAR

Ekrem İmamoğlu ve İbrahim Yattara arasındaki tanışıklık yeni değil. İmamoğlu, Trabzonspor yöneticisi olduğu dönemde Yattara’nın transfer sürecinde önemli bir rol oynamıştı. Ayrıca, Yattara’nın daha önce Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde İmamoğlu’nu ziyaret ettiği biliniyor. İmamoğlu, geçen yıl verdiği bir röportajda Yattara’nın Beylikdüzü’nde yaşadığına dair “Bana olan aşkından bir de Beylikdüzü’nde yaşıyormuş, yeni öğrendim” ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA YANKILANDI

Yattara’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışma isteği, futbol camiasının ve sosyal medyanın gündeminde geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar, efsane futbolcunun Türkiye’de kalıcı bir kariyer yapmak istediğini belirtirken, kimileri de bu talebi esprili bir şekilde yorumladı.