İbrahim Yumaklı Açıklama Yaptı

YAPAY ET İDDİALARI YALANLANIYOR

Türkiye’de yapay et üretileceği yönündeki iddialar gündemde kalıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu konuda açıklama yaparak, “Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır” dedi. Yumaklı, İklim Kanunu üzerinden dönen asılsız haberlerin kaynağını belirtti. “İklim Kanunu’nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur” şeklinde ekledi.

HAYVAN PAZARLARI AÇILIYOR

Bakan Yumaklı, şu an şap hastalığına karşı ciddi bir mücadele yürütüldüğünü hatırlatarak, 11 milyondan fazla aşıyı sahaya sevk ettiklerini belirtti. Hayvan pazarlarını bu haftadan itibaren açmaya başlayacaklarını açıklayan Yumaklı, üreticileri yanıltmaya çalışan provokatörler hakkında da uyarıda bulundu. “Devletin amacı İklim Kanunu gereği hayvanları öldürmek değil” diyen Yumaklı, “Bu tür dezenformasyonlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” ifadesini kullandı.

DOLANDIRICILIK UYARISI

Bazı dolandırıcıların hayvancılıkla uğraşan vatandaşları kandırmaya çalıştığını vurgulayan Yumaklı, bu yalanları fırsata çevirerek, üreticilere düşük fiyattan hayvan satmalarını söylediklerini belirtti. “Biz üreticimizin alın terinin, emeğinin her zaman yanındayız” dedi. Ayrıca, hayvancılıkla ilgili doğru bilgilere ulaşmanın en iyi yolunun Tarım ve Orman Müdürlükleri olduğunu hatırlattı. Sosyal medya üzerinden yayılan yanlış haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Bakan Yumaklı, bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunmasını tavsiye etti.