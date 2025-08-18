İbrahim Yumaklı’dan Açıklama Geldi

YAPAY ET ÜRETİMİYLE İLGİLİ İDDİALARA CEVAP

İklim Kanunu üzerinden Türkiye’de yapay et üretileceğine dair iddialar gündemdeki yerini koruyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NeXT Sosyal üzerinden yaptığı paylaşımda bu iddialara yanıt verdi. “Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır” diyen Yumaklı, İklim Kanunu ile ilgili asılsız iddialar ve kasıtlı yalan haberlerin hızla yayıldığını ifade etti. Bakan, “İklim Kanunu’nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur” ifadesini kullandı.

HAYVAN PAZARLARI YENİDEN AÇILIYOR

Yumaklı, şap hastalığına karşı yoğun mücadele ettiklerini ve 11 milyondan fazla aşı ürettiklerini hatırlatarak, aşılamaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, hayvan pazarlarını bu haftadan itibaren peyderpey açmaya başlayacaklarını duyurdu. “Devletin amacı İklim Kanunu gereği hayvanları öldürmek değil, bazı provokatörlerin yalanları ile üreticilerimizi aldatmaya çalıştığını görmekteyiz” diyen Bakan Yumaklı, bu tür dezenformasyonların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Ayrıca, “Bu kanun yüzünden hayvanlarınızı düşük fiyattan satmak zorunda kalacaksınız” diyerek dolandırıcılık yapanların da ortaya çıktığını belirtti.

DOLANDIRICILIĞA DİKKAT ÇEKİYOR

Bakan Yumaklı, son 23 yılda hayvancılığa 491 milyar lira destek verdiklerini ifade ederek, genç ve kadın üreticilere, küçük aile işletmelerine öncelik verdiklerini açıkladı. Hayvancılıkla ilgili doğru bilgilere Türkiye’nin her il ve ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlükleri’nden ulaşılabileceğini belirten Yumaklı, sosyal medyadaki yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. “Bu yöntemlerle dolandırıcılık yapanlara karşı dikkatli olunuz” diyen Bakan, böyle durumlarla karşılaşıldığında adli mercilere başvurulması gerektiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, üreticilerin haklarını ve vatandaşların güvenini koruma konusunda kararlılıkla mücadele edeceklerinin altını çizdi.