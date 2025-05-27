İbrahim Yumaklı: Kurbanlık Fiyatları Kontrol Altında

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI

Kurban Bayramı yaklaştıkça, vatandaşların ilgisi kurbanlıkların fiyatlarına yoğunlaşıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na video mesaj göndererek sürece dair bilgiler sundu.

HAYVANCILIĞIN ÖNEMİ

Yumaklı, Türkiye’de tarım sektörünün stratejik alanlarından biri olarak hayvancılığın önemine vurgu yaptı. “Bu nedenle hayvancılık politikalarımızı proaktif bir bakış açısıyla ele alıyoruz. Geçen yıl yeni hayvancılık yol haritamızı açıklamıştık. Yol haritamızda belirlediğimiz hedeflere de tek tek ulaşmaya başladık. Yeni hayvancılık yol haritamız sayesinde hayvancılıkta büyüme ivmesini yakaladık.” ifadelerini kullandı.

AVRUPA’DA LİDERLİK

Bakan, Türkiye’nin küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısında Avrupa’da tekrar birinci konuma yükseldiğini aktararak, bu başarıda üreticilerin ve kooperatiflerin büyük katkısının bulunduğunu belirtti.

“Tarım Cebimde” uygulaması ile kurbanlıkların küpe numarasıyla yaş, ırk ve aşı bilgilerine erişim sağlandığını açıklayan Yumaklı, “Halkımızın Kurban ibadetini sağlıklı ve güvenli şekilde yapabilmesi için Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Bu sene ayrıca kurbanlık hayvan varlığımızın yeterli düzeyde olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çünkü, Kurban Bayramı öncesi fiyatların yükseleceği yönünde spekülasyon yapmak isteyenler olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Vatandaşımız müsterih olsun. Fiyatların fahiş bir şekilde artmasını gerektirecek herhangi bir şeyin olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

PLANLAMALAR GERÇEKLEŞİYOR

Yumaklı, yeni hayvansal üretim planlamasına 1 Ocak 2024’ten itibaren geçeceklerini hatırlatarak, yeni destekleme modelinin üretim planlamasına entegre edildiğini aktardı. Anaç varlığı artırmaya yönelik Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi gibi desteklerle ilerlediklerini kaydeden Yumaklı, hastalıklarla mücadele ve aşılama çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

DENETİM FAALİYETLERİ ARTIRILDI

Bakan Yumaklı, Erzurum, Elazığ, Ankara, Çankırı ve Kayseri’de veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarını faaliyete geçirdiklerini ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimleri artırdıklarını duyurdu. Yumaklı, 4. Tarım Orman Şurası’nda küçükbaş hayvancılığı desteklemek için yeni program ve desteklerin hayata geçirileceğini de sözlerine ekledi. Bu sayede sektörün risklere karşı daha dayanıklı hale geleceği öngörülüyor.